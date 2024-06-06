Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:10

Güncelleme: 06.06.2024 - 13:10

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor.

Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, kendi evinde Sarunas Jasikevicius ekibi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu derbi beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak.

Final serisinde 3 galibiyet elde eden takım şampiyonluğa uzanacak.

İki takım da normal sezonda oynadığı 30 maçta 25'er galibiyet 5'er yenilgi alırken, ikili averajda üstün olan Anadolu Efes ligi ilk sırada tamamlayarak saha avantajını elde etti. Eşleşmedeki ilk 2 maç, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Lacivert-beyazlı takım yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Beko ise Beşiktaş Emlakjet'i 3-0'lık seriyle saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Eşleşmenin bir sonraki müsabakası 8 Haziran Cumartesi saat 20.30'da yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.