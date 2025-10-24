Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

24.10.2025 11:25:00
Anadolu Efes, Euroleague'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. 

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer aldı.

Anadolu Efes ligin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenilirken Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti.

