Anadolu Efes'ten Karşıyaka potasına 101 sayı!

Anadolu Efes’in 4’te 4 yaptığı ligde, Karşıyaka 3. mağlubiyetini yaşadı.
İlk 5 dakikası 14-12 Anadolu Efes’in üstünlüğüyle geçilen ilk periyodun kalan bölümünde 3 sayılık basketlerle etkili olan Karşıyaka, periyodu 34-25 önde bitirdi.
İkinci periyodun 15. dakikasında Larkin’in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes 39-39 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü bırakmayan Karşıyaka, soyunma odasına 50-47 önde gitti.
Üçüncü periyoda 9-0’lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 50-56. Karşıyaka’nın öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes periyodu 71-65 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 101-87 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Karşıyaka: Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Samet Geyik 10, Moore 12, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep
Anadolu Efes: Larkin 21, Erkan Yılmaz 2, Dessert 9, Babb, Smits 13, Şehmus Hazer 8, Loyd 12, Dozier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf
1. Periyot: 34-25
Devre: 50-47
3. Periyot: 65-71