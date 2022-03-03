Anadolu Efes ve Fenerbahçe’den ortak 'Savaşı durdurun' tepkisi

03 Mart 2022 Perşembe, 22:09

Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide ‘Savaşa hayır’ denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına tepki göstermek için iki takımın basketbolcuları ile mücadelenin hakemleri Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha ve Saulius Racys bir araya gelerek üzerinde ‘Stop The War’ (Savaşı durdurun) yazılı kağıtları göstererek savaşın sona ermesini istediler.