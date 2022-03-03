Euroleague'de Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti

Anadolu Efes, Euroleague'de ağırladığı rakibi Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmadan 84-79 galip ayrılan ev sahibi ekip, galibiyet sayısını 14'e yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 22:20
Euroleague'de Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti
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Turkish Airlines Euroleague'in 28. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes  Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Anadolu Efes 84-79 kazandı.

Ev sahibinde Vasilihe Micic 24 sayıyla sahanın en skoreri olurken, konuk ekipte Dyshawn Pierre 19 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki galibiyet sayısını 14'e yükseltirken, Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyette kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes 89-84 kazanmıştı.


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