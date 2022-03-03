Euroleague'de Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti
Anadolu Efes, Euroleague'de ağırladığı rakibi Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmadan 84-79 galip ayrılan ev sahibi ekip, galibiyet sayısını 14'e yükseltti.
Turkish Airlines Euroleague'in 28. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Anadolu Efes 84-79 kazandı.
Ev sahibinde Vasilihe Micic 24 sayıyla sahanın en skoreri olurken, konuk ekipte Dyshawn Pierre 19 sayıyla oynadı.
Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki galibiyet sayısını 14'e yükseltirken, Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyette kaldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes 89-84 kazanmıştı.
İlgili Haberler
- Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Takımı sahadan çekmediğime pişmanım
- Eski Trabzonspor başkanları şampiyonluk yarışını değerlendirdi
- Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan öğrendiğimiz 5 gerçek
- Popescu'dan Galatasaraylı futbolculara çarpıcı sözler!
- Ergin Ataman maç sonu tepkisini gösterdi!
- Fed Başkanı'ndan Ukrayna uyarısı
- ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım
- ABD'den Zelenski'nin 'uçuşa yasak bölge' çağrısına ret
- Rus petrol şirketinden Ukrayna çağrısı
- Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, savaşı kimler yönetiyor?
- Meksika’da 6.2 büyüklüğünde deprem
- Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oldu!