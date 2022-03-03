Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Bu oyun bizim için kabul edilemez
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman son çeyrekte oynanan oyun için, "Bizim için kabul edilemez" yorumunda bulundu.
Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleyi 84-79 kazandı.
Maçın ilk 3 çeyreğinde oyun üstünlüğünü ele alan ve farkı 22'ye kadar çıkaran Anadolu Efes, son periyotta rakibine engel olamadı. Fenerbahçe farkı 1'e kadar düşürdü. Anadolu Efes adına son çeyrekte sahneye çıkan Beaubois ve Larkin galibiyeti lacivert-beyazlılara getirdi.
Maçın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman takımının son periyottaki oyunundan dolayı kızdı.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için bu kabul edilemez. Son çeyrekte 22 sayıdan döndüler. Yanlış kararlar verdik. Onların 31 sayı attığını gördük. Final four ya da şampiyonluk için iyi değil. Maçı kazandık ama soyunma odasında bunu konuşacağız. Bu doğru değil. Fenerbahçe harika bir çaba gösterdi" ifadelerini kullandı.
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