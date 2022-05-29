Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

29 Mayıs 2022 Pazar, 10:29

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maç bugün oynanacak.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den yayımlanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

G.SARAY'DAN 10 MAÇLIK SERİ

Ligde Andreas Pistiolis başantrenörlüğünde 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray Nef, Anadolu Efes karşısında yarı finalin ilk maçında 105-70'lik galibiyetiyle 1-0 öne geçti. Bu galibiyetle saha avantajını da alan sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayı yine rakip seyircisi önünde oynayacak.

GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ ANADOLU EFES'TE

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan 118 karşılaşmada Efes, 88 galibiyet ve 30 mağlubiyet elde etti.

İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 109 karşılaşmada Anadolu Efes 80 galibiyet ve 29 mağlubiyet aldı.

Türkiye Kupası'nda iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ve Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşmada ise İzmir ekibi sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren play off'larda bugüne kadar 10 kez eşleşirken, Efes 10 eşleşmenin yedisinde gülen taraf oldu.