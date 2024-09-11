Anadolu Efes, hazırlık maçında Galatasaray'ı mağlup etti
17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yendi.
Anadolu Efes, 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Galatasaray'ı 88-75 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu Anadolu Efes'in 24-20 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmada devreye 45-42 üstün giren Anadolu Efes, üçüncü periyodu 72-51, karşılaşmayı da 88-75 kazandı.
Etiketler: #anadolu efes #galatasaray #hazırlık maçı
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