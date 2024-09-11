Anadolu Efes, hazırlık maçında Galatasaray'ı mağlup etti

17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yendi.

Anadolu Efes, hazırlık maçında Galatasaray'ı mağlup etti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:03

Anadolu Efes, 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Galatasaray'ı 88-75 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu Anadolu Efes'in 24-20 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmada devreye 45-42 üstün giren Anadolu Efes, üçüncü periyodu 72-51, karşılaşmayı da 88-75 kazandı.


Etiketler: #anadolu efes #galatasaray #hazırlık maçı

İlgili Haberler

NBA'de forma giymişti: Anadolu Efes transferi resmen açıkladı!

NBA'de forma giymişti: Anadolu Efes transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague fikstürü belli oldu!

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague fikstürü belli oldu!
Anadolu Efes'ten Stanley Johnson hamlesi: Resmen açıklandı!

Anadolu Efes'ten Stanley Johnson hamlesi: Resmen açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler