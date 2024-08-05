NBA'de forma giymişti: Anadolu Efes transferi resmen açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Jordan Nwora'yı kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 17:07
NBA'de forma giymişti: Anadolu Efes transferi resmen açıkladı!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı kısa forvet Jordan Nwora'yı transfer ettiğini duyurdu.

NBA'DE FORMA GİYMİŞTİ

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jordan Nwora, NBA kariyerinde Toronto Raptors, Indiana Pacers ve Milwaukee Bucks formaları giymişti.


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