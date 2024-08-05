NBA'de forma giymişti: Anadolu Efes transferi resmen açıkladı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Jordan Nwora'yı kadrosuna kattı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı kısa forvet Jordan Nwora'yı transfer ettiğini duyurdu.
NBA'DE FORMA GİYMİŞTİ
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jordan Nwora, NBA kariyerinde Toronto Raptors, Indiana Pacers ve Milwaukee Bucks formaları giymişti.
Spor Haberleri
- Xavi Simons, bir yıl daha Leipzig'de
- Anadolu Efes transferi resmen açıkladı!
- Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!
- Mauro Icardi'den taraftara mesaj!
- Milli güreşçiden muhteşem geri dönüş!
- Konferans Ligi'ndeki olası rakiplerimiz belli oldu!
- Milli atletler yarı final için repesaja çıkacak!
- Milli cimnastikçi olimpiyat beşincisi oldu!
- Avrupa Ligi'ndeki rakipler belli oldu!
- Lille maçı kamp kadrosu belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'
- TİP'ten Barış Atay açıklaması
- ‘Düşman mı arıyoruz, AKP orada!’
- Şûrası olmayan şûra
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- Yeşilçam'ın ‘Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı!