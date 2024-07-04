Anadolu Efes'ten Stanley Johnson hamlesi: Resmen açıklandı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Stanley Johnson'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 12:31
Anadolu Efes'ten Stanley Johnson hamlesi: Resmen açıklandı!
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Yeni sezon öncesinde Anadolu Efes bir transferi daha açıkladı.

Lacivert-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Stanley Johnson ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık!" ifadeleri yer aldı.

NBA'DE FORMA GİYDİ

2015 NBA Draftı'nda Detroit Pistons tarafından seçilen Johnson, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs formalarını da giydi.

28 yaşındaki basketbolcu son olarak NBA G-League takımlarından Stockton Kings'te forma giydi.

BU SEZONKİ 3. TRANSFER

Anadolu Efes, Stanley Johnson'la birlikte yeni sezon öncesindeki 3. transferini yaptı. İstanbul ekibi daha önce Roland Smits ve Vincent Poirier transferlerini açıklamıştı.


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