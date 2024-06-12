Anadolu Efes'i mağlup etti: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko evinde, normal süresi 64-64 biten maçta Anadolu Efes'i uzatma bölümü sonunda 80-72 yendi ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4.maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 64-64 beraberlikle sonuçlandı. Uzatma bölümü sonucunda ise Sarı-Lacivertliler 80-72 kazandı ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.
Bu şampiyonlukla birlikte ligdeki 11. şampiyonluğuna ulaştı.
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