Anadolu Efes'i mağlup etti: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 22:47

Güncelleme: 12.06.2024 - 22:47

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4.maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 64-64 beraberlikle sonuçlandı. Uzatma bölümü sonucunda ise Sarı-Lacivertliler 80-72 kazandı ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Bu şampiyonlukla birlikte ligdeki 11. şampiyonluğuna ulaştı.