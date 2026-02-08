Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes, Karşıyaka karşısında kazandı

Anadolu Efes, Karşıyaka karşısında kazandı

8.02.2026 15:32:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anadolu Efes, Karşıyaka karşısında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. Haftasında Anadolu Efes, evinde Karşıyaka'yı 98-81 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. Haftasında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, salondan 98-81 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, bu galibiyetle ligde 11. galibiyetini elde etti. Karşıyaka, 15. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 2, Dessert 8, Ercan Osmani 17, Erkan Yılmaz 11, Beaubois 5, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı 4, Lee 9, Swider 9, David Mutaf 9, Jones 5

Karşıyaka: Sokolowski 14, Samet Geyik 5, Gordic 5, Alston 8, Moody 8, Young 17, Serkan Menteşe, Bishop 12, Egemen Yapıcı, Manning 12, Mert Celep, Ege Özçelik

Beş faulle çıkanlar: 35.47 Dessert (Anadolu Efes), 38.50 Bishop (Karşıyaka)

1. Periyot: 22-19

Devre: 50-38

3. Periyot: 75-60

İlgili Konular: #anadolu efes #Karşıyaka #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Anadolu Efes sahasında Zalgiris Kaunas'a geçit vermedi!
Anadolu Efes sahasında Zalgiris Kaunas'a geçit vermedi! EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti.
Anadolu Efes'e kötü haber: Maça devam edememişti!
Anadolu Efes'e kötü haber: Maça devam edememişti! Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Rolands Smits'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.
Anadolu Efes EuroLeague'deki 9 maçlık kötü serisini sona erdirdi!
Anadolu Efes EuroLeague'deki 9 maçlık kötü serisini sona erdirdi! Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Valencia Basket'i 107-90 mağlup etti.