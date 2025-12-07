Anadolu Efes kendi evinde Aliağa Petkimspor'a kayıp!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 21:16:00
AA
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında kendi evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 96-92 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Anadolu Efes'i konuk oldu.

Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Aliağa Petkimspor, 96-92 kazandı.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Polat Parlak

Anadolu Efes: Loyd 22, Weiler-Babb 2, Cordinier 14, Smits 24, Ercan Osmani 10, Beaubois 5, Şehmus Hazer, Dessert 4, Erkan Yılmaz 5, Swider, David Mutaf 6

Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Efianayi 14, Blumbergs 9, Mustafa Kurtuldum, Floyd 8, Boran Güler, Franke 15, Utomi 15, Yunus Emre Sonsırma 7, Sajus 13, Troy Şav

1. Periyot: 14-29

Devre: 42-54

3. Periyot: 62-76

İlgili Konular: #anadolu efes #Aliağa Petkimspor #Basketbol Süper Ligi

