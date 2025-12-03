Anadolu Efes'te Shane Larkin gelişmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 21:52:00
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, ABD asıllı Türk oyuncu Shane Larkin'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Shane Larkin, ABD'de ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Shane Larkin'in yapılan son tetkikleri ve muayenesi sonucunda sol kasık tendonundan ameliyat olmasına karar verilmiş ve cerrahi operasyon ABD'de gerçekleştirilmiştir. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun bu ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

Shane Larkin, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlık yaşamıştı.

