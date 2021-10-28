Anadolu Efes, kötü sezon başlangıcı Euroleague tarihine geçti

28 Ekim 2021 Perşembe, 17:37

Anadolu Efes, Euroleague'in 6.haftasında dün Panathinaikos OPAP'a 95-69 mağlup oldu.

Panathinaikos mağlubiyeti ile sezona 1 galibiyet 5 mağlubiyet ile başlayan Anadolu Efes, Euroleague tarihine geçti.

Modern Euroleague tarihinde sezona şampiyon başlayan kulüpler arasında en kötü başlangıca imza atan Anadolu Efes, bu rekoru Litvanya kulübü Zalgiris Kaunas ile paylaşıyor. Zalgiris, 1998-99 sezonunu şampiyon tamamladıktan sonra 1999-00 sezonuna Anadolu Efes ile aynı derecede kötü bir başlangıca imza atmıştı.

Euroleague'in bu kötü karnesinde diğer yer alan takımlar ise su şekilde:

Real Madrid 2-4 (2015-16)

FC Barcelona 2-4 (2010-11)

Panathinaikos 2-4 (2011-12)

Real Madrid 2-4 (2015-16)

Olympiacos 2-4 (2012-13)

Maccabi Tel Aviv 2-4 (2014-15)

Fenerbahçe 2-4 (2017-18)

Maccabi Tel Aviv 3-3 (2005-06)











