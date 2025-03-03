Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçının yeri açıklandı!
THY Euroleague'deki Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı Letonya'da oynanacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edeceği karşılaşmanın Letonya'da oynanacağını duyurdu.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Kulüpten yapılan açıklamada, Maccabi Playtika ile 28 Mart Cuma günü yapacakları maçın güvenlik tedbirleri doğrultusunda aynı gün Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena In Riga'da TSİ 20.30'da oynanacağı aktarıldı.
Etiketler: #anadolu efes #Maccabi Playtika #THY Avrupa Ligi
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