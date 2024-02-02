Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:05

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:11

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 25. haftasında cuma günü (Bugün) sahasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

ZALGİRİS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 10'unu kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan EA7 Emporio Armani Milan ise 13. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında İtalyan ekibi ile deplasmanda oynadığı mücadelede 92-76 mağlup ayrılmıştı.

AVRUPA'DA 826. MAÇ

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 826. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 825 müsabakada 464 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 361 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 578. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 577 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 270'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.