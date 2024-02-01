Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:26
Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı!
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Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz."


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