Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz."
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