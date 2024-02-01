Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:26

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:29

Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz."