Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka mücadelesine erteleme kararı
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son karşılaşması ertelendi.
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka play-off serisinin son maçının ertelenmesine karar verildi.
Karşıyaka Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, iki takım arasındaki serinin son maçı Anadolu Efes’in THY Euroleague Final Four mücadelesinin ardından oynanacak.
EUROLEAGUE TAKVİMİ ETKİLEDİ
Normal takvime göre pazar günü oynanması planlanan serinin 3. maçı Anadolu Efes'in 19 - 21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Euroleague Final Four maçları nedeniyle ertelendi.
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka serisinde yarı finale çıkacak ekibin belli olacağı son karşılaşma 21 Mayıs’tan sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.
Anadolu Efes'in İstanbul'daki ilk maçı 90-66 kazanarak öne geçtiği seride Pınar Karşıyaka evindeki karşılaşmayı 79-73 kazanarak seride 1-1 eşitliği sağladı.
Seride iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale yükselecek.
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