Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Euroleague play-off sıralamasındaki yerini korumak adına bugün kritik bir maça çıkacak. Lacivert-beyazlılar, zirve takipçisi Real Madrid'i ağırladığı maçta rövanşı almaya çalışacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.
Organizasyonda oynadığı 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 6. sırada yer alıyor. Çıktığı 29 müsabakanın 22'sini kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Real Madrid ise ikinci basamakta bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Real Madrid 82-69 kazanmıştı.
İKİ TAKIM ARASINDA 39. RANDEVU
Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 26'sını Real Madrid, 12'sini ise Anadolu Efes kazandı.
AVRUPA'DA 757. MAÇ
Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 757. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 756 müsabakada 430 galibiyet ve 326 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 509. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 508 karşılaşmada 273 galibiyet elde etti, 235 kez rakiplerine mağlup oldu.
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