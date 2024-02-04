Anadolu Efes sahasında hata yapmadı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 9 sayı farkla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 20:50
Anadolu Efes sahasında hata yapmadı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes: Bryant 15, Erten Gazi 14, Thompson 15, Ercan Osmani 12, Jones 22, Rıdvan Öncel, Clyburn 6, Willis 7

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 16, Can Maxim Mutaf 6, Scrubb 3, Cavanaugh 19, Bouteille 15, Arca Tülüoğlu 4, Muhammet Baygül 11, Akif Egemen Güven 2, Egehan Arna 3, Berkay Candan 3

1. Periyot: 22-20

Devre: 39-48

3. Periyot: 66-62


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