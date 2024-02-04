Anadolu Efes sahasında hata yapmadı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 9 sayı farkla mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör
Anadolu Efes: Bryant 15, Erten Gazi 14, Thompson 15, Ercan Osmani 12, Jones 22, Rıdvan Öncel, Clyburn 6, Willis 7
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 16, Can Maxim Mutaf 6, Scrubb 3, Cavanaugh 19, Bouteille 15, Arca Tülüoğlu 4, Muhammet Baygül 11, Akif Egemen Güven 2, Egehan Arna 3, Berkay Candan 3
1. Periyot: 22-20
Devre: 39-48
3. Periyot: 66-62
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