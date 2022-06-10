Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini yeniledi

10 Haziran 2022 Cuma, 15:12

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in formasını giyen Shane Larkin, 2 yıl daha mavi beyazlılarda kalacak.

beIN Sports'un haberine göre Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı İstanbul ekibi ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.