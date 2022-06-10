Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini yeniledi
Son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, yıldız basketbolcu Shane Larkin ile iki yıllık sözleşme yeniledi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in formasını giyen Shane Larkin, 2 yıl daha mavi beyazlılarda kalacak.
beIN Sports'un haberine göre Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı İstanbul ekibi ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.
Video Haberler
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- Bir ilde daha toplu taşımaya zam yapıldı!
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar