Anadolu Efes, Sırbistan’da kaybetti
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 34'üncü haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 93-85 mağlup oldu.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 34'üncü hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 93-85 mağlup oldu.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Anadolu Efes, 29-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyuna dengeyi getiren Kızılyıldız, 19 sayı atarken rakibine ise 11 sayı şans verdi ve devreye 40-40 eşitlikle girildi. 3'üncü periyodu 65-62 önde kapatan Kızılyıldız, son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı da 93-85 kazandı.
Play-Off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 16 galibiyet ve 12 yenilgi aldı.
Video Haberler
- Rusya'dan tren istasyonundaki saldırıya yönelik açıklama
- Mahir Ünal sucuğa şaşırdı!
- Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme
- Kum fırtınası 5 can aldı
- MHP'lilerden işyeri baskını
- Kavgaya karışan Suriyelilerle ilgili karar
- Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı!
- Omicron varyantıyla ilgili yeni araştırma
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Galatasaray’da seçim öncesi kriz
- ‘Fenerbahçe siyaset üstü’
- Doktoru öldüren uzman çavuş hakkında yeni gelişme
- Erdoğan'dan gece yarısı kritik atama ve görevden almalar
- Manisa’da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı
- Normalleşme tedbirlerini içeren genelge kaldırıldı
- Will Smith'in cezası belli oldu
- Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Kaymakama jest için plan değişti!
- Burdur’da kadın cinayeti