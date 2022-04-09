Galatasaray’da seçim öncesi kriz

09 Nisan 2022 Cumartesi, 07:00

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak olağanüstü seçim öncesi dava krizi yaşanıyor. Dernekler Masası müfettişlerinin 1 Nisan’dan bu yana Sarı-Kırmızılı kulübün son 3 mali genel kuruluyla ilgili yaptığı denetleme dün sonuçlandı. Hazırlanan rapor ışığında, İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü aleyhine 3 gerekçe üzerinden İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava kapsamında, 26 Mart’ta yapılan ve başkan Burak Elmas ile yönetiminin idari açıdan ibra edilmediği yıllık olağan genel kurulun iptali, alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali istendi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Camiada “Seçim iptal olur mu?” tartışması artarken valiliğin açtığı dava sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas; yöneticiler, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, son mali genel kurullarda divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün yanı sıra hukukçuların katıldığı olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Toplantıda, Burak Elmas’ın “Biz seçim kararını aynen uygulayacağız” dediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüp de seçim sürecinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Elmas ile yönetimi, idari ibrasızlık sonrası olağanüstü seçim kararını, kulüp tüzüğünün 28.1. maddesi uyarınca almıştı. Seçim kararı, idari ibrasızlık nedeniyle değil, yönetimin verdiği bağımsız kararla alınmıştı. Hukukçuların büyük bölümü, bu nedenle seçim takviminin değişmeyeceğini savundu.

TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ

Olağanüstü seçimin 30 Nisan’da yapılıp yapılmayacağıyla ilgili resmi karar akşam saatlerinde geldi. İstanbul Valiliği, Galatasaray aleyhine açtığı dava kapsamında; genel kurul kararlarının yanı sıra seçimin yapılmaması için ve tüzüğün ibra ile ilgili maddeleri hakkında tedbir koydurmak adına İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itiraz etti. Mahkeme, tedbir talebini reddetti. Böylece, G.Saray’da yönetim kurulu kararıyla 30 Nisan’da yapılacağı açıklanan olağanüstü seçim takvimi, duyurulduğu şekilde devam edecek. Ancak Valiliğin, G.Saray’a açtığı dava görülecek. Mahkeme, Valiliğin tedbir koydurma isteğini kabul etseydi, seçim takviminin değişmesi, tüzük tadili yapılması, genel kurulların yeniden gerçekleşmesi gündeme gelebilirdi.