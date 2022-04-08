Yeni Akit yazarı kadın sporcuları hedef aldı: 'Spor bahanesiyle bu gidişat nereye!'
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in yazarlarından Ahmet Gülümseyen, bugün kaleme aldığı yazısında, kadın sporcuları kıyafetleri üzerinden hedef aldı. "Kadının İslami ölçülerde spor yaptırılmamasına karşıyız" diyen Gülümseyen, "Bizi rahatsız eden yönü, Müslüman Türk kimliğinden uzak, Kur’an ahlakı ve Resulullah’ın sünnetiyle örtüşmemesi" dedi.
Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, 8 Nisan tarihli ‘Kadın
sporundaki ‘oyunun’ ne kadar farkındayız?.?’ başlıklı yazısında kadın
sporcuları hedef almaya devam etti.
"Kadının spor yapmasına karşı değiliz, İslami ölçülerde
spor yaptırılmamasına karşıyız" diyen Gülümseyen, "Kadınların spor
yapmasında bizi rahatsız eden yönü, Müslüman Türk kimliğinden uzak, Kur’an
ahlakı ve Resulullah’ın sünnetiyle örtüşmemesi" görüşünü savundu.
Gülümseyen, yazısında, "Kadınların spor yapmasında bizi
rahatsız eden yönü, Müslüman Türk kimliğinden uzak, Kur’an ahlakı ve
Resulullah’ın sünnetiyle örtüşmemesi. Bunların ne olduğunu hatırlatmakta yarar
var. Spor faaliyetlerine ayrılan zaman, spor faaliyetleri kapsamında
ibadetlerin ertelenmesi (oruç, namaz gibi), sporda tesettür, kadın ve erkeğin
aynı mekânda karışık spor yapması, bedenin zarar gören ağır sporlar, kumar ve
bahis gibi şans oyunları, kötü sözler vb. birçok olumsuz unsuru
oluşturmaktadır. Spor faaliyetlerinde tüm başlıkların ayrıntıları İslami
kaynaklarda mevcut. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi’nde buyurduğu gibi
“Kadınların sizin üzerinizdeki hakları geleneklere uygun biçimde yiyecek ve
giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah’tan korkun ve onlara en
iyi şekilde davranın…”Tüm bunları açıklarken tarafımıza “Siz kadın performans
sporcularıyla niçin bu kadar uğraşıyorsunuz?” şeklinde gelebilecek soruyu, biz
tersinden sormak istiyoruz; “Emperyalist/kapitalist güçler ve onların
taşeronları, kadınları performans sporunun içine çekme çabasının nedeni ne
olabilir?” sorunun cevabını hiç düşündük mü, karşı koyma adına ‘medeni’ cesareti gösterebildik mi?.?
Hayır…" ifadesini kullandı.
Gülümseyen şunları kaydetti:
“Spor bahanesiyle bu gidişat nereye! Geleceğin ‘anaları’ üzerindeki bu ‘oyun’ da neyin nesi?” ‘Dur’ denilmesi gereken tehlike büyük, vesselam…"
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