Anadolu Efes, son saniyede yıkıldı!
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 91-89 yenildi.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 91-89 mağlup oldu.
Müsabakanın ikinci dakikasında üstünlüğü ele alan Büyükçekmece Basketbol, çekişmeli geçen ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlük birkaç kez el değiştirse de ev sahibi ekip devre arasına 42-41 üstün girdi. İki takımın da kopartamadığı maçın üçüncü çeyreğini Anadolu Efes 66-65 önde bitirdi. Son periyota iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 35. dakikada farkı 12 sayıya (70-82) çıkardı. Rakibinin geri dönüşünü önleyemeyen Anadolu Efes, müsabakayı 91-89 kaybetti.
Büyükçekmece Basketbol'da maçın en skoreri olan Franke, 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Starks ise 17 sayıyla skora katkı verdi. Anadolu Efes'te ise Ercan'ın 21, Larkin'in 19 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
Onvo Büyükçekmece Basketbol bu skorla ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 4. kez mağlup oldu.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Mesut Öztürk
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 10, Franke 24, Starks 17, Emircan Koşut 3, Zagorac 6, Ata Kahraman 2, Erdi Gülaslan, Yesukan Onar 4, Sajus 13, Love 12, Bruinsma
Anadolu Efes: Larkin 19, Bryant 6, Dozier 2, Ercan Osmani 21, Oturu 12, Nwora 12, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 5, Willis 1, Rıdvan Öncel, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 23-18
Devre: 42-41
3. Periyot: 65-66
5 Faulle çıkan: 39.52 Love (Onvo Büyükçekmece Basketbol)
Spor Haberleri
- Beşiktaş kendi evinde kayıp!
- Manchester City transferi resmen açıkladı!
- Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'ye set vermedi!
- Anadolu Efes, son saniyede yıkıldı!
- Trabzon'da penaltı çıkmazı!
- Trabzonsporlu yıldız bir kez daha dalya dedi!
- Beşiktaş'tan İspanyol ekibe yanıt!
- Danylo Sikan kimdir?
- Alman ekipte Martin Terrier şoku!
- Trabzonspor evinde çok farklı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler
- CHP'li yetkililer Cumhuriyet mikrofonuna konuştu
- AKP içerisinde 'Rıza Akpolat' rahatsızlığı