Anadolu Efes THY EuroLeague'de Olimpia Milano'ya acımadı
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Olimpia Milano'yu 80-51 mağlup etti.
Anadolu Efes, ilk yarısı 34-34 eşitlikle biten maçta İtalyan ekip Olimpia Milano'yu deplasmanda 80-51 mağlup etti.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Saulius Racys (Litvanya)
Olimpia Milano: Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6, Davies 5, Long 10, Ricci, Voigtmann 3, Alviti
Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 8, Bryant 6, Polonara 4, Zizic, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston, Ömercan İlyasoğlu
1. Periyot: 18-18
Devre: 34-34
3. Periyot: 55-41
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