Anadolu Efes THY EuroLeague'de Olimpia Milano'ya acımadı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Olimpia Milano'yu 80-51 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 00:37
Anadolu Efes THY EuroLeague'de Olimpia Milano'ya acımadı
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Anadolu Efes, ilk yarısı 34-34 eşitlikle biten maçta İtalyan ekip Olimpia Milano'yu deplasmanda 80-51 mağlup etti.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Saulius Racys (Litvanya)

Olimpia Milano: Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6, Davies 5, Long 10, Ricci, Voigtmann 3, Alviti

Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 8, Bryant 6, Polonara 4, Zizic, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston, Ömercan İlyasoğlu

1. Periyot: 18-18

Devre: 34-34

3. Periyot: 55-41


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