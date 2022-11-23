Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de AS Monaco'yu devirdi
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı AS Monaco'yu 96-93 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi AS Monaco'yu deplasmanda 96-93 mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)
AS Monaco: Brown 8, Loyd 18, Blossomgame 3, Motiejunas 11, James 17, Okobo 12, Diallo 16, Moerman, Strazel, Hall 8
Fenerbahçe Beko: Calathes 15, Wilbekin 13, Hayes-Davis 21, Booker 6, Motley 8, Metecan Birsen 6, Edwards 12, Jekiri 4, Guduric 11
1. Periyot: 18-21
Devre: 38-45
3. Periyot: 60-79
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