Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de AS Monaco'yu devirdi

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı AS Monaco'yu 96-93 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 00:30
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de AS Monaco'yu devirdi
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THY EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi AS Monaco'yu deplasmanda 96-93 mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı.

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)

AS Monaco: Brown 8, Loyd 18, Blossomgame 3, Motiejunas 11, James 17, Okobo 12, Diallo 16, Moerman, Strazel, Hall 8

Fenerbahçe Beko: Calathes 15, Wilbekin 13, Hayes-Davis 21, Booker 6, Motley 8, Metecan Birsen 6, Edwards 12, Jekiri 4, Guduric 11

1. Periyot: 18-21

Devre: 38-45

3. Periyot: 60-79


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