Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de yarın Panathinaikos'u konuk edecek
7 maçta 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, Panathinaikos engelini aşarak liderliğini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 8. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Geride kalan 7 maçta 6 galibiyetle bu haftaya da lider giren sarı-lacivertliler, kendi sahasında Panathinaikos engelini aşarak zirvedeki yerini korumak istiyor.
Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis'in ekibi, son olarak iç sahada Kızılyıldız'ı etkili bir oyunla 93-79 yendi. Bu maçta 25 sayı, 10 ribauntla "double-double"a imza atıp 33 verimlilik puanı alan Johnathan Motley, aynı puanı alan Valencia Basket oyuncusu Chris Jones ile birlikte Avrupa Ligi 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı devam eden Nemanja Bjelica, bu maçta da forma giyemeyecek.
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise bu sezon 7 karşılaşmada 2 kez galip geldi. Yoncalar, geçen hafta Baskonia'yı 98-83 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymuştu.
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