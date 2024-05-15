Anadolu Efes - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında kendi evinde Türk Telekom ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 18.00'de başlayacak.
ANADOLU EFES - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Seride iki galibiyete ulaşan takımın yarı finalist olacağı eşleşmenin ikinci maçı 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.
Bu turu geçen ekip yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Geçen sezonu lider tamamlayarak play-off'a kalan Türk Telekom, bu sezon ilk 8'e son haftalardaki performansıyla girebildi. Ligi 8. sırada bitirerek normal sezonun lideri Anadolu Efes'le eşleşen başkent ekibi, zorlu rakibini eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine yarı final oynamak istiyor.
Türk Telekom, normal sezonda 14 galibiyet alırken, Anadolu Efes'i deplasmanda 82-81 yendi, sahasında ise rakibine 71-69 kaybetti.
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