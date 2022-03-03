Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Takımı sahadan çekmediğime pişmanım
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili tepkili açıklamalarına bir yenisini ekledi. Galatasaray maçında takımı sahadan çekmediğine pişman olduğunu söyleyen Kıran, "Bu durumu düzelttiler düzelttiler, eğer düzeltmezlerse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacak" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Tahir Kıran, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, Türk futbolunun, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarını uzun süre unutmayacağını belirtti.
"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEDİĞİME PİŞMANIM"
Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün Galatasaray maçında verdiği kararların yanlış olduğunu savunan Kıran, "Maçtaki kararları tartışmaya bile gerek yok. Ben takımı sahadan çekmediğime pişmanım. Böyle bir rezalet Türk futbolunda ne görüldü ne de bir daha görülecek. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Yaşananlar yaşandı. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir yaptırım uygulayacak, böyle bırakmayacaktır. İnsanların emeğini çalmak kolay iş değil. TFF ve Merkez Hakem Kurulu gereğini yapacaktır diye düşünüyorum" dedi.
"İNŞALLAH GİRESUNSPOR MAÇI TEMİZ OLUR"
Kıran, hafta sonu karşılaşacakları GZT Giresunspor'un da kendileri gibi ligde kalma yarışında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz de sıkıntılıyız, onlar da sıkıntılı. İnşallah temiz bir maç olur, hakem hatalarıyla sonuç belirlenmez. Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır bize ciddi anlamda operasyon yapılıyor. İnşallah bitecektir. Zaten bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Sebeplerini çözdüm. Nereden neyin geldiğini, hepsini gayet iyi biliyorum. Onlar için bir zaman tanıyorum. O zaman içerisinde bunu düzelttiler düzelttiler, düzeltmezlerse Türk futbolunda ciddi anlamda deprem olacak."
"GALATASARAY'I KURTARMAK İÇİN BUNLARA GEREK YOK"
Yayıncı kuruluşun Çaykur Rizespor lehine olan pozisyonları vermediğini öne süren Kıran, "Galatasaray maçında Gedson'un kaval kemiğine yapılan faul sonrası aleyhimize karar veriliyor, görüntülerde yer almıyor. Çok enteresan işler oluyor. Galatasaray'ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendi kendini kurtarır. Diğer tarafta inşallah GZT Giresunspor maçı temiz geçer. Hakem etkilemez. Hem Giresunspor hem de Rizespor bizim takımımız. Hak eden kazansın" diye konuştu.
Kıran, Çaykur Rizespor'a sahip çıkması gereken kişilerin yeterince destek olmadığını kaydederek, "Artık insanlar memleketine, vatanına sahip çıksın. Vatana hizmet etmemek, memlekete hizmet etmemek de bana göre hainliktir. Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun" ifadelerini kullandı.
Taraftarların elinden geleni yaptığını, takıma sahip çıktığını belirten Kıran, "Bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu çok daha iyi gördüler. Bu saatten sonra Çaykur Rizespor taraftarı takımına beş elle değil, 15 elle sarılacak. Bizim yaşadıklarımızı, bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına, memleketine sahip çıkacak. Memleketimize sahip çıkacağız. Burası bizim memleketimiz. Başka Rize yok. Hepimiz elimizde ne varsa, tüm gücümüzle Rizespor'a sahip çıkacağız ve takımımız hak ettiği yerlere gelecek" diyerek sözlerini tamamladı.
İlgili Haberler
- Süper Lig’de Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi hala açıklanmadı
- Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi
- Eski Trabzonspor başkanları şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan öğrendiğimiz 5 gerçek
- Popescu'dan Galatasaraylı futbolculara çarpıcı sözler!
- Ergin Ataman maç sonu tepkisini gösterdi!
- Fed Başkanı'ndan Ukrayna uyarısı
- ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım
- ABD'den Zelenski'nin 'uçuşa yasak bölge' çağrısına ret
- Rus petrol şirketinden Ukrayna çağrısı
- Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, savaşı kimler yönetiyor?
- Meksika’da 6.2 büyüklüğünde deprem
- Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oldu!