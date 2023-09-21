Anadolu Efes yeni takım kaptanlarını seçti!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Shane Larkin ile Rodrigue Beaubois'nın takımın yeni kaptanları olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:07
Anadolu Efes yeni takım kaptanlarını seçti!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda yeni kaptanlar Shane Larkin ile Rodrigue Beaubois oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesi A takım kaptanları belirlendi.

LARKIN VE BEAUBOIS KAPTAN OLDU

Sezon öncesinde takımın başına geçen başantrenör Erdem Can, kaptanlık görevini Anadolu Efes ile iki THY EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazanan Shane Larkin'e verdi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Rodrigue Beaubois ise ikinci kaptan olarak seçildi.


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