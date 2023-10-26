Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında kayıp!
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos'a deplasmanda 75-57 kaybetti.
THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 75-57 skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes 2 galibiyette kaldı. Olympiakos ise 3 galibiyete yükseldi.
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