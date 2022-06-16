Anadolu Efes'te Bryant Dunston'ın sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Efes, 7 sezondur lacivert-beyazlı formayı giyen ABD'li oyuncu Bryant Dunston'ın mukavelesini uzattı.
ABD'li yıldız Bryan Dunston, Anadolu Efes'te kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki pivotla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
THY EuroLeague'de Anadolu Efes formasıyla 37 karşılaşmada 17.57 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 7,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 0,9 asistle mücadele etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 24 müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu, maç başına 22.15 dakika süre alıp, 8 sayı, 4,3 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı.
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