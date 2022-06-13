Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek şampiyon oldu
Son dakika... ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta Anadolu Efes'e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, Efes karşısında Sinan Erdem'den 92-80 galibiyetle ayrılarak durumu 3-1 yaptı ve ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamladı.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirmişti. Sarı-lacivertliler, play-off turunda çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor’a karşı 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1'le üstünlük sağlayarak finale yükselmişti.
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Tutuklanan Galip Öztürk'ün eşi konuştu
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması