Anadolu Efes'te Vasilije Micic, son saniye üçlüğü ile finali getirdi

20 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

THY EuroLeague'de Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale kalan Anadolu Efes'te Vasilije Micic, karşılaşma sonrası konuştu.

Son saniye üçlüğü ile Anadolu Efes'e finali getiren yıldız isim, "Normal sezondaki maç gibiydi. Önceki şutları kaçırdım ama bu şutu sonunda attım. Şut girdi. Biz Shane ile birbirimizi kıskanmıyoruz. Bu şutu kimin attığının önemi yok" dedi.

Açıklamalarına devam eden Micic, "Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir şuttu. Çok mutluyum. Finale çıkmak çok özeldi. Pire'de erken şut kullanmıştım son saniyelerde. O gün kaçmıştı. Bugün girdi" diye konuştu.

"BU BENİM ŞEHRİM"

Performansına değinen tecrübeli basketbolcu, "Bugün biraz garip başladım. Ben hiçbir zaman maçı planlamam. Sakin kalmam gerekiyordu. Shane'den ilk yarıda inanılmaz bir katkı aldık. Alev aldı. Bizi oyunda tuttu. Elijah çok iyiydi. Maç iyi gidince kendime inanmam gerektiğini düşündüm. Enerjim çok düştü kaçırdığım şutlarla beraber ama sakin kaldım. Böyle maçlarda 1 dakikada, 1 saniyede her şey değişir. Yapamıyorsan kötü karakterin vardı. Şutlar kaçırdım ama sonra soktum. Sadedece sabırlı kalmakla alakalıydı" açıklamasını yaptı.

Atmosfere değinen Micic, "Hep Olympiakos taraftarıyla dolu bu salon. Ben Belgradlıyım. Bu benim şehrim. Bu şehrin çocuklarını mutlu ettiysem mutluyum" sözlerini kullandı.

Micic, son olarak, "Ben Sırbistan'da büyüdüm. Bu atmosfer benim için normal. Sürpriz değil benim için bu. Olympiakos ve Fenerbahçe taraftarlarını küçüklüğümden beri duyuyorum. Saha dışında ne olursa olsun saha içine odaklanmak lazım. Bu bir dövüş maçı değil, basketbol. Akıllı olmanız, sonuna kadar oynamanız lazım" değerlendirmesinde bulundu.