Anadolu Efes'ten Justus Hollatz takviyesi

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, geçen sezon Cedevita Olimpija forması giyen Alman basketbolcu Jestus Hollatz'ı kadrosuna kattı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:40
Anadolu Efes'ten Justus Hollatz takviyesi
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Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes kadrosunu genişletmeye devam ediiyor. 

Anadolu Efes, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Justus Hollatz kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman basketbolcu Justus Hollatz geçen sezon Cedevita Olimpija formasıyla 7.9 sayı, 2.1 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.


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Justus Hollatz anadolu efes transfer

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