Anadolu Efes'ten Justus Hollatz takviyesi
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, geçen sezon Cedevita Olimpija forması giyen Alman basketbolcu Jestus Hollatz'ı kadrosuna kattı
Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes kadrosunu genişletmeye devam ediiyor.
Anadolu Efes, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Justus Hollatz kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman basketbolcu Justus Hollatz geçen sezon Cedevita Olimpija formasıyla 7.9 sayı, 2.1 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
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