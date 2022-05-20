Anadolu Efes'ten Shane Larkin: Şampiyonluğa odaklandık

20 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

THY Euroleague'de Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükselen Anadolu Efes'te Shane Larkin, maçın ardından açıklamada bulundu.

Larkin, "İnanılmaz bir maçtı. Çok zordur. Bu maç hep inişler çıkışlar yaşadık. Son ana kadar işin içinde kaldık. Şimdi şampiyonluğa odaklandık" dedi.

Açıklamalarına devam eden Larkin, "Ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Zor bir maç, zor bir atmosfer. 22 numaralı adamım büyük şutu soktu. Kendi evinde daha iyi bir senaryo olamazdı. Finaldeyiz. Kiminle oynayacağımıza bakacağız. Şimdi biraz dinlenelim" sözlerini kullandı.

"Elijah harika bir gece geçirdi. Ben harika bir takım olduğumuzu düşünüyorum" diyen tecrübeli isim, "Farklı oyuncular, farklı anlarda büyük işler yapıyor. Elijah ilk Final Four tecrübesinde harika işler yaptı. Onun adına mutluyum. Bu maçlar, inanılmaz maçlar. İniş çıkışları var. Odaklanmanız lazım. Şimdi şampiyonluğu kazanacağız" diye konuştu.

Micic'in son saniyedeki basketini değerlendiren Larkin, "Vasilije Micic harika bir oyuncu. Maç başında şutları kaçırdı ama kendine inanıyordu. Ailesi bu salondaydı. Onları da mutlu etti" şeklinde konuştu.

Finale kalmalarını yorumlayan 29 yaşındaki basketbolcu, "Üst üste 3. final. İnanılmaz bir duygu. Şimdi tabii ki şampiyonluğu kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.