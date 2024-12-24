Ancelotti son anda kurtuldu: Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu!
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu.
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mbappe, Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz kaydetti.
SAKARLIĞI GÜNDEM OLDU
Maç oynanırken Arda Güler'in yedek kulübesindeki sakarlık anı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Milli yıldız yanlışlıkla elindeki suyu teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin koltuğuna döktü.
Arda Güler, İtalyan hocanın yardımcısını hemen uyardı ve ıslanan koltuğu gösterdi. Ancelotti koltuğuna yöneldiği sırada ise yardımcısı panikle deneyimli çalıştırıcıya koltuktaki suyu göstererek oturmamasını söyledi.
Ancelotti'nin diğer yardımcısı ise koltuktaki suyu temizledi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.
Etiketler: #carlo ancelotti #real madrid #arda güler
Spor Haberleri
- Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu!
- Red Bull Ibiza Royale, unutulmaz bir deneyime çağırıyor
- Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho iddiası!
- Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması!
- Ahmet Nur Çebi'den flaş Hasan Arat açıklaması!
- Alperen Şengünlü Rockets'tan üst üste 3. galibiyet!
- Premier Lig devinden Victor Osimhen hamlesi!
- 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!
- Serdal Adalı görüştüğü yabancı teknik direktörü açıkladı
- Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- AKP’ye katılacaklar mı?
- 'Kürt dostlarımız tarafından...'
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı
- 'Bahçeli efendi yeni uyandı!'
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk