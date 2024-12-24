Ancelotti son anda kurtuldu: Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu.

Ancelotti son anda kurtuldu: Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:11

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mbappe, Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz kaydetti.

SAKARLIĞI GÜNDEM OLDU

Maç oynanırken Arda Güler'in yedek kulübesindeki sakarlık anı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Milli yıldız yanlışlıkla elindeki suyu teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin koltuğuna döktü.

Arda Güler, İtalyan hocanın yardımcısını hemen uyardı ve ıslanan koltuğu gösterdi. Ancelotti koltuğuna yöneldiği sırada ise yardımcısı panikle deneyimli çalıştırıcıya koltuktaki suyu göstererek oturmamasını söyledi.

Ancelotti'nin diğer yardımcısı ise koltuktaki suyu temizledi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.


Etiketler: #carlo ancelotti #real madrid #arda güler

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