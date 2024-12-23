Arda Güler, La Liga'da ayın futbolcusu seçildi

Yayınlanma: 23.12.2024 - 21:32

Güncelleme: 23.12.2024 - 21:32

La Liga'da ilk yarı sona erdi.

Ligin sosyal medya hesabında aralık ayının en iyileri yayınlandı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, aralık ayında 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi.

Aralık ayında 5 maçta forma şansı bulan Arda Güler, Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yaptı.