Arda Güler, La Liga'da ayın futbolcusu seçildi
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, La Liga'da Aralık ayında 23 yaş altı oyuncusu seçildi.
La Liga'da ilk yarı sona erdi.
Ligin sosyal medya hesabında aralık ayının en iyileri yayınlandı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, aralık ayında 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi.
Aralık ayında 5 maçta forma şansı bulan Arda Güler, Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yaptı.
??????— LALIGA (@LaLiga) December 23, 2024
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Etiketler: #arda güler #la liga #real madrid
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