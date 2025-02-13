Ancelotti'den yeni karar... Arda Güler'e şans doğdu!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:30

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:30

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Real Madrid, deplasmanda Manchester City'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Carlo Ancelotti, takımın genç yıldızları Arda Güler ve Endrick'e hiç süre vermemişti.

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre, 3 kulvarda şampiyonluk yarışı veren Real Madrid için sezonun belirleyici periyoduna girildi.

Sıkışık fikstürde sakat ve yorgun futbolcuların fazlalığı Ancelotti'nin kadroda rotasyona gitmesine neden olacak.

Maç takviminin bu yoğunluğu Arda Güler ve Endrick için ise yeni bir şans demek. İtalyan çalıştırıcının Copa del Rey ve La Liga maçlarında 2 futbolcuya da formayı vermesi bekleniyor.

Ayrıca İspanyol basınında Arda Güler ve Endrick'in bu şansları iyi değerlendirerek Ancelotti'nin güvenini tam anlamıyla kazanmaları gerektiği de vurgulandı.