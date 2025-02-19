Anderlecht - Fenerbahçe maçı öncesi Belçika'da Türk taraftarlara yasak!
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Belçika'da alınan önlemler kapsamında Türk taraftarların metro kullanmasının yasaklandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile Belçika'da karşı karşıya gelecek.
20 Şubat tarihinde oynanacak mücadele öncesi Brüksel'de yoğun önlemler alınıyor.
EMNİYET GÜÇLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ
Son günlerde Brüksel'in Anderlecht bölgesinde yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle, maç yüksek riskli olarak sınıflandırıldı ve bu durum, güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep oldu.
Belçika basınında, Orta Brüksel Bölgesi emniyet yetkililerinden bir ismin, şehirdeki kritik noktalarda polisin hazır bulunacağına dair sözlerine yer verildi.
TÜRK TARAFTARLARA METRO YASAK
Alınan önlemler kapsamında, tribünlerde yer alacak 920 Türk taraftarın metroya binmesi yasaklandı. Taraftarlar, stadyuma özel otobüslerle taşınacak.
Anderlecht ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında oynadığı ilk maçta Anderlecht'i 3-0 mağlup etmişti.
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