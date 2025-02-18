UEFA açıkladı: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın perşembe günü oynayacakları karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

UEFA açıkladı: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:00

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İNGİLİZ VE İSVİÇRELİ HAKEMLER ATANDI

Galatasaray'ın deplasmanda 4-1 kaybettiği AZ Alkmaar maçının rövanşı 20 Şubat'ta RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda 3-0 kazandığı Anderlecht maçının rövanşı 20 Şubat'ta Lotto Park'ta 23.00'te başlayacak ve karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #uefa avrupa ligi #hakem

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