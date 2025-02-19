Anderlecht maçı kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 6 eksik!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

Anderlecht maçı kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 6 eksik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:30

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Bu isimler dışında gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de Belçika kafilesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder de maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #fenerbahçe #Anderlecht #Kamp Kadrosu #uefa avrupa ligi

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