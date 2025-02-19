Anderlecht maçı kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 6 eksik!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Bu isimler dışında gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de Belçika kafilesinde yer almıyor.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder de maç kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde:
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