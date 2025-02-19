Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? İşte öne çıkan yabancı hakemler!

SZYMON MARCINIAK (POLONYA)

IFFHS tarafından 2023 ve 2024'te dünyanın en iyi hakemi seçilen Marciniak, derbiyi yönetmeye sıcak baktığını daha önce iki kez dile getirdi. 2009'da profesyonel hakemliğe başlayan ve 2011'den beri FIFA kokartı taşıyan Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde ve İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı.