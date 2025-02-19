Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? İşte öne çıkan yabancı hakemler!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını dünyaca ünlü yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Başarılı performansları ile gözler önünde olan ve mücadeleye atanması muhtemel hakemler ise dikkatleri üzerlerine çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi yabancı ve dünya çapında bir hakemin yöneteceğini açıkladı.
Gündemdeki ve atanması muhtemel yabancı hakemler şu şekilde:
SLAVKO VINCIC (SLOVENYA)
Vincic bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak. Vincic iddiaya göre, şu anda derbi için TFF'nin favorisi konumunda yer alıyor.
ISTVAN KOVACS (ROMANYA)
Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. EURO 2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.
CLEMENT TURPIN (FRANSA)
2010 yılında FIFA kokartı takmaya başlayan ve 2012'den beri UEFA Elit Hakemi olan 42 yaşındaki Turpin, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda görev aldı. Fransa Futbol Federasyonu, Turpin'i son yıllarda sürekli olarak 'Yılın Hakemi' seçti. Fransız hakem, 2021 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çaldı. Turpin, EURO 2024'te görev aldı. Fransız hakem, 2020 yılında Levski Sofya ve Slavia Sofya derbisinde düdük çaldı.
SZYMON MARCINIAK (POLONYA)
IFFHS tarafından 2023 ve 2024'te dünyanın en iyi hakemi seçilen Marciniak, derbiyi yönetmeye sıcak baktığını daha önce iki kez dile getirdi. 2009'da profesyonel hakemliğe başlayan ve 2011'den beri FIFA kokartı taşıyan Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde ve İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı.
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