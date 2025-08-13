Anderson Talisca'dan maç sonu paylaşım: 'Geri döndüğüm için çok mutluyum'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Talisca yaptığı paylaşımda, "Geri döndüğüm için çok mutluyum! Küçük bir sakatlığın ardından tüm hazırlık dönemini geçirmeden dönmek kolay değil… Ama kim predestinado (kaderinde olan) ise, üstesinden gelir! Bu süreçte bana destek olan tüm takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline teşekkür ediyorum. Şimdi adım adım, ama her zaman sağlam ve odaklanmış bir şekilde devam" ifadelerini kullandı.