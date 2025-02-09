Anderson Talisca, Süper Lig'de siftah yaptı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talica, Alanyaspor maçında attığı golle birlikte sarı-lacivertlilerdeki kariyerinde ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Alanyaspor deplasmanında ligdeki ilk golünü attı.
Kupadaki Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Talisca, Alanyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'deki ilk lig golünü attı.
Öte yandan Talisca, Alanya'da gole sevindiği esnada tribünlerden Brezilyalı yıldıza yabancı madde atıldı ve yıldız futbolcu kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
Etiketler: #anderson talisca #Alanyaspor #fenerbahçe
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