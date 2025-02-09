Kasımpaşa'ya kötü haber: Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında yok!
Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor karşılaşmasının 38. dakikasında kırmızı kart gördü.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Burak Yılmaz, 38. dakikada oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.
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