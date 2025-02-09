Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçti!
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la oynadığı maçta ağları havalandıran Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takımın Süper Lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski kaydettiği golle Fenerbahçe tarihine geçti.
Maçın 22. dakikasında gelişen atakta Talisca'nın şutunda kaleci Yusuf gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın'ın pasında ağları havalandırdı.
Fenerbahçe üstünlüğü yakalarken Sebastian Szymanski, sarı-lacivertlilerin lig tarihindeki 4000. golünü atan isim oldu.
Fenerbahçe'nin lig tarihindeki ilk golünde ağları Ergun Öztuna havalandırdı. Sarı-lacivertlilerin 1000. golünü ise Erol Togay kaydetti.
Uche Okechukwu, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 2000. golüne imza atarken 3000. gol Alex de Souza'dan geldi.
Etiketler: #Sebastian Szymanski #fenerbahçe #4000. Gol
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