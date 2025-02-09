Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Sarı-lacivertli takımda Çağlar yerine 10. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'de savunma hattından Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in de sakatlıkları bulunuyor. Bu isimler dışında Rodrigo Becao'nun da uzun süreli sakatlığı bulunuyor.
Etiketler: #Çağlar Söyüncü #fenerbahçe #sakatlık
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